الديوان الملكي يعزي العظامات والطوال

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة العظامات بوفاة عارف ارشيد العظامات، وإلى آل الطوال بوفاة شحادة سلامة الطوال. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة الزرقاء والعاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرة العظامات وآل الطوال، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.