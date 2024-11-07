الديوان الملكي يعزي العظامات والطوال

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة الزرقاء والعاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهما، وعموم عشيرة العظامات وآل الطوال، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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