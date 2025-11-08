تحديثٌ من "غوغل" لخدمة "NotebookLM".. ماذا يشمل؟

ويتيح التحديث تحديد مستوى الصعوبة وعدد الأسئلة والمصادر المستخدمة، ما يمنح المستخدمين تجربة تعليمية دقيقة ومصممة وفق احتياجاتهم. كما أصبح التطبيق يعتمد على أحدث نماذج Gemini، ما حسّن جودة الردود بنسبة 50% وزاد من سعة الذاكرة وسياق المحادثة.
ويُركّز التحديث على جعل NotebookLM منصة تعليمية تفاعلية تساعد على ترسيخ المعلومات واختبار الفهم، في خطوة جديدة من "غوغل" نحو دمج الذكاء الاصطناعي في التعلم الحديث. التطبيق متاح مجانًا على آب ستور وغوغل بلاي، مع بدء طرح المزايا الجديدة خلال الأيام المقبلة.
