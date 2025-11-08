تحديثٌ من "غوغل" لخدمة "NotebookLM".. ماذا يشمل؟

الوكيل الإخباري- كشفت شركة "غوغل" عن تحديث جديد لتطبيق NotebookLM المعتمد على الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى جعله أداة تعليمية أكثر فاعلية للطلاب والباحثين، عبر إضافة ميزات مثل البطاقات التذكيرية (Flashcards) والاختبارات القصيرة القابلة للتخصيص.

ويتيح التحديث تحديد مستوى الصعوبة وعدد الأسئلة والمصادر المستخدمة، ما يمنح المستخدمين تجربة تعليمية دقيقة ومصممة وفق احتياجاتهم. كما أصبح التطبيق يعتمد على أحدث نماذج Gemini، ما حسّن جودة الردود بنسبة 50% وزاد من سعة الذاكرة وسياق المحادثة.



ويُركّز التحديث على جعل NotebookLM منصة تعليمية تفاعلية تساعد على ترسيخ المعلومات واختبار الفهم، في خطوة جديدة من "غوغل" نحو دمج الذكاء الاصطناعي في التعلم الحديث. التطبيق متاح مجانًا على آب ستور وغوغل بلاي، مع بدء طرح المزايا الجديدة خلال الأيام المقبلة.