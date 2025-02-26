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الرئيس السوري يغادر الأردن بعد لقائه الملك

جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع لدى وصوله مطار ماركا في زيارة للمملكة
جلالة الملك عبدالله الثاني خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع لدى وصوله مطار ماركا في زيارة للمملكة
الأربعاء، 26-02-2025 02:18 م

الوكيل الإخباري-   غادر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، الأردن بعد لقائه جلالة الملك عبدالله الثاني.
واستقبل جلالة الملك الرئيس السوري الشرع، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة للمملكة.

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وكان في الاستقبال سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، ورئيس الوزراء جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.


ويرافق الرئيس السوري في الزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وعدد من المسؤولين.

 
gnews

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