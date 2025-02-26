الرئيس السوري يغادر الأردن بعد لقائه الملك

واستقبل جلالة الملك الرئيس السوري الشرع، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة للمملكة.
وكان في الاستقبال سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، ورئيس الوزراء جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.
ويرافق الرئيس السوري في الزيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وعدد من المسؤولين.
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