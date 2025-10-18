السبت 2025-10-18 10:27 م
 

تعميم من وزارة التربية على جميع مدارس المملكة

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
السبت، 18-10-2025 08:47 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية- قررت وزارة التربية والتعليم إجراء انتخابات المجالس البرلمانية الطلابية يوم الثلاثاء الموافق 21/10/2025.

اضافة اعلان

 

ووجه امين عام الوزارة الدكتور نواف العجارمة كتابا - اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري -  الى مدير إدارة التعليم الخاص ومدراء التربية والتعليم لاتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بهذه الانتخابات واستكمال ادخال البيانات الالكترونية على منصة الانتخابات البرلمانية الطلابية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

توقعات بإعادة فتح معبر رفح الأحد

فلسطين حكومة نتنياهو تعلن استمرار إغلاق معبر رفح "حتى إشعار آخر"

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

معبر رفح

فلسطين سفارة فلسطين في القاهرة تعلن فتح معبر رفح يوم الاثنين

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تعميم من وزارة التربية على جميع مدارس المملكة

تطبيقات النقل الذكية

أخبار محلية هيئة النقل: ارتفاع عدد أسطول التطبيقات الذكية بنسبة 5% بنهاية الربع الثالث

التوقيت الشتوي

أخبار محلية التوقيت الدَّائم قرار أردني يُعزِّز إدارة الطاقة ويحسِّن نمط الحياة

بلدية مادبا

أخبار محلية بلدية مادبا تحصل على منحة لإنشاء حديقة بيئية



 
 





الأكثر مشاهدة