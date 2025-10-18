هيئة النقل: ارتفاع عدد أسطول التطبيقات الذكية بنسبة 5% بنهاية الربع الثالث

وأظهرت المؤشرات، أن عدد أسطول مركبات التطبيقات الذكية ارتفع في الربع الثالث بنسبة 5% ووصل إلى 11611 مركبة تتبع إلى 4 شركات مرخصة.
وسجّل عدد مركبات التكسي الأصفر انخفاضا بنسبة 1.1% خلال فترة المقارنة، ليصل إلى 5262 مركبة بنهاية الربع الثالث من 2025، تتبع إلى 130 مكتب تكسي ضمن اختصاص هيئة النقل البري.
فيما ارتفع عدد المركبات فئة متوسط عمومي بمقدار مركبة واحدة عن الربع الثاني من العام الحالي، ليصل إلى 999 مركبة عند 3717 مركبة خلال الفترة ذاتها.
وسجلت الحافلات العمومي انخفاضا بنسبة 6.3% ووصلت إلى 785 حافلة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
