الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الأغوار الشمالية، غدا الأحد، لغايات الصيانة السنوية.

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من 8:30 صباحا ولغاية 3:30 عصرا، سيشمل مناطق، الحمامرة والساخنة وجزءا من بلدة المنشية.

 
 
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

