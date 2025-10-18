سفارة فلسطين في القاهرة تعلن فتح معبر رفح يوم الاثنين

وقالت السفارة في بيان، إنه بعد التواصل مع الجهات ذات الاختصاص في مصر، سيفتح المعبر ابتداءً من يوم الاثنين، وذلك لتمكين الفلسطينيين المقيمين في مصر والراغبين بالعودة إلى غزة من السفر، وفق آلية التنسيق المعمول بها.
