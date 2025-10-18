السبت 2025-10-18 10:28 م
 

سفارة فلسطين في القاهرة تعلن فتح معبر رفح يوم الاثنين

معبر رفح
معبر رفح
 
السبت، 18-10-2025 09:01 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت سفارة دولة فلسطين في القاهرة عن فتح معبر رفح البري بين غزة ومصر، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل.

وقالت السفارة في بيان، إنه بعد التواصل مع الجهات ذات الاختصاص في مصر، سيفتح المعبر ابتداءً من يوم الاثنين، وذلك لتمكين الفلسطينيين المقيمين في مصر والراغبين بالعودة إلى غزة من السفر، وفق آلية التنسيق المعمول بها.

 
 
