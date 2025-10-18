الشواربة يطلع على سير العمل في الصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة

وقال الشواربة إن أمانة عمان تسعى من خلال هذا المشروع إلى تجسيد رمزية مئوية تأسيس الدولة، مبينا أن الصرح التذكاري يقوم على إعادة تأهيل حديقة حمزة بن عبد المطلب للطيور في منطقة ماركا، لتصبح حديقة المئوية على قطعة أرض تبلغ مساحتها 15 دونما.
واطلع الشواربة خلال زيارته المشروع، برفقة مدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، على الأعمال الإنشائية والتشطيبات المنجزة لمبنى الخدمات، بمساحة إجمالية تبلغ 278 مترا مربعا، والذي يضم مصلى للرجال والنساء، وكافتيريا، ومتجر هدايا، ووحدات صحية، وغرفة ميكانيك.
