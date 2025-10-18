السبت 2025-10-18 07:56 م
 

الشواربة يطلع على سير العمل في الصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة

الشواربة يطلع على سير العمل في الصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة
الشواربة يطلع على سير العمل في الصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة
 
السبت، 18-10-2025 07:06 م

الوكيل الإخباري-   اطلع رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، اليوم السبت، على سير العمل والإنجاز في مشروع الحديقة والصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة الأردنية.

اضافة اعلان


وقال الشواربة إن أمانة عمان تسعى من خلال هذا المشروع إلى تجسيد رمزية مئوية تأسيس الدولة، مبينا أن الصرح التذكاري يقوم على إعادة تأهيل حديقة حمزة بن عبد المطلب للطيور في منطقة ماركا، لتصبح حديقة المئوية على قطعة أرض تبلغ مساحتها 15 دونما.


واطلع الشواربة خلال زيارته المشروع، برفقة مدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، على الأعمال الإنشائية والتشطيبات المنجزة لمبنى الخدمات، بمساحة إجمالية تبلغ 278 مترا مربعا، والذي يضم مصلى للرجال والنساء، وكافتيريا، ومتجر هدايا، ووحدات صحية، وغرفة ميكانيك.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

مديرية الامن العام

أخبار محلية الامن العام يحذر من نقل أخبار كاذبة متعلقة بهذه القضية تحت طائلة المساءلة القانونية

الشواربة يطلع على سير العمل في الصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة

أخبار محلية الشواربة يطلع على سير العمل في الصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة

الأميرة بسمة بنت طلال ترعى فعاليات البازار الخيري السنوي للسلك الدبلوماسي

أخبار محلية الأميرة بسمة بنت طلال ترعى فعاليات البازار الخيري السنوي للسلك الدبلوماسي

أبراج كهربائية في إحدى محطات توليد الكهرباء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

رئيس لجنة أمانة عمان يتفقد سوق الحسين الشعبي

أخبار محلية رئيس لجنة أمانة عمان يتفقد سوق الحسين الشعبي

برعاية ولي العهد

أخبار محلية "الاقتصاد الرقمي" تنظم منتدى "Jordan–UK Tech Connect 2025" في لندن

خلال لقائه وفدًا من فريق "إحنا بخير التطوعي"

أخبار محلية العيسوي: الملك يحمل لواء التحديث والاستقرار



 
 





الأكثر مشاهدة