الشواربة يطلع على سير العمل في الصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة

الوكيل الإخباري- اطلع رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، اليوم السبت، على سير العمل والإنجاز في مشروع الحديقة والصرح التذكاري لمئوية تأسيس الدولة الأردنية.

وقال الشواربة إن أمانة عمان تسعى من خلال هذا المشروع إلى تجسيد رمزية مئوية تأسيس الدولة، مبينا أن الصرح التذكاري يقوم على إعادة تأهيل حديقة حمزة بن عبد المطلب للطيور في منطقة ماركا، لتصبح حديقة المئوية على قطعة أرض تبلغ مساحتها 15 دونما.