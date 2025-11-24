الثلاثاء 2025-11-25 03:03 ص
 

الزراعة تدعو العارضين بمهرجان الزيتون لحضور القرعة

الإثنين، 24-11-2025 10:32 م
الوكيل الإخباري- دعت وزارة الزراعة المشاركين والعارضين في مهرجان الزيتون الوطني الخامس والعشرين ومعرض المنتجات الريفية، ممن حصلوا على الموافقة الخاصة بالطاولات، الى الحضور لموقع المهرجان في قاعة المعارض – مكة مول، يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 تشرين الثاني 2025، لمتابعة القرعة الرسمية لتحديد مواقع العرض داخل المهرجان.اضافة اعلان


وأكد مدير المهرجان، المهندس عبدالله القضاة، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق معايير العدل والشفافية في توزيع المواقع، مشيراً إلى أن عملية القرعة ستُجرى بشكل علني بحضور اللجنة المختصة وجميع المشاركين، وبما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز الثقة في الإجراءات التنظيمية.

وأضاف، أن العارضين سيتمكنون من مباشرة تجهيز مواقعهم فور انتهاء عملية القرعة استعداداً لانطلاق فعاليات المهرجان، داعياً الجميع إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان تنظيم سلس وفعّال.

وثمّنت الوزارة تعاون المشاركين ودورهم في إنجاح هذا الحدث الوطني، الذي يُعد منصة مهمة لإبراز جودة المنتج الزراعي الأردني وتعزيز حضوره.
 
 
