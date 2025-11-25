ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي 600 نقطة

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، حوالى 200 نقطة، ليصل الى 46448 نقطة فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 100 نقطةـ اي نسبة ارتفاع 1.55 بالمئة.
إلى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي "وست تكساس" عند 58.93 دولار للبرميل الواحد.
