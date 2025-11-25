ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي 600 نقطة

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر نازداك الأميركي الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، الليلة الماضية، نحو 600 نقطة ليصل الى 22872 نقطة، بنسبة ارتفاع 2.69 بالمئة.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، حوالى 200 نقطة، ليصل الى 46448 نقطة فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 100 نقطةـ اي نسبة ارتفاع 1.55 بالمئة.