أفغانستان.. مقتل 9 أطفال وامرأة بقصف باكستاني

من جهتها، أفادت وكالة "رويترز" بأنه لم يتسنَّ الاتصال بالجيش الباكستاني أو وزارة الخارجية للحصول على تعليق، نظرا لكون الطلب خارج ساعات الدوام الرسمي.
ويأتي هذا القصف بعد يوم واحد فقط من تفجيرين انتحاريين في مدينة بيشاور الباكستانية، أسفرا عن مقتل ثلاثة من أفراد قوات شبه عسكرية (الشرطة الاتحادية).
يُذكر أن التوترات بين باكستان وأفغانستان تصاعدت في أكتوبر الماضي، حين اشتبك الجيشان في أعنف مواجهة منذ عودة "طالبان" إلى السلطة في 2021، ما أدّى إلى مقتل العشرات.
