أفغانستان.. مقتل 9 أطفال وامرأة بقصف باكستاني

الوكيل الإخباري- أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية أن قصفا باكستانيا استهدفت منزلا في مقاطعة خوست شرقي أفغانستان، وأدى لمقتل تسعة أطفال وامرأة على الأقل.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد مجاهد، في منشور عبر منصة "إكس"، إن القصف وقع عند منتصف ليلة أمس على منزل المواطن وليات خان في منطقة جيربزْو بمقاطعة خوست، مضيفا أن المنزل دُمّر بالكامل جراء الهجوم. ونشر مجاهد صورا للضحايا مرفقة مع النمشور ووصف القوات الباكستانية بـ"الغزاة".