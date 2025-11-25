الثلاثاء 2025-11-25 11:57 ص
 

أفغانستان.. مقتل 9 أطفال وامرأة بقصف باكستاني

انفجار في أفغانستان
انفجار في أفغانستان
 
الثلاثاء، 25-11-2025 07:39 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية أن قصفا باكستانيا استهدفت منزلا في مقاطعة خوست شرقي أفغانستان، وأدى لمقتل تسعة أطفال وامرأة على الأقل.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد مجاهد، في منشور عبر منصة "إكس"، إن القصف وقع عند منتصف ليلة أمس على منزل المواطن وليات خان في منطقة جيربزْو بمقاطعة خوست، مضيفا أن المنزل دُمّر بالكامل جراء الهجوم. ونشر مجاهد صورا للضحايا مرفقة مع النمشور ووصف القوات الباكستانية بـ"الغزاة".

 

وأشار المتحدث أيضا إلى أن باكستان نفّذت غارات أخرى في مقاطعتي كونار وبكتيكا، أسفرت عن إصابة أربعة مدنيين.

من جهتها، أفادت وكالة "رويترز" بأنه لم يتسنَّ الاتصال بالجيش الباكستاني أو وزارة الخارجية للحصول على تعليق، نظرا لكون الطلب خارج ساعات الدوام الرسمي.

ويأتي هذا القصف بعد يوم واحد فقط من تفجيرين انتحاريين في مدينة بيشاور الباكستانية، أسفرا عن مقتل ثلاثة من أفراد قوات شبه عسكرية (الشرطة الاتحادية).

يُذكر أن التوترات بين باكستان وأفغانستان تصاعدت في أكتوبر الماضي، حين اشتبك الجيشان في أعنف مواجهة منذ عودة "طالبان" إلى السلطة في 2021، ما أدّى إلى مقتل العشرات.

 
 
