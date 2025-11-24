القوات المسلحة تُجلي الدفعة السابعة عشرة من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة

الوكيل الإخباري- أجْلت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الإثنين، الدفعة السابعة عشرة من أطفال قطاع غزة المرضى، ضمّت (20) مريضاً و(58) مرافقاً، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني"، التي جاءت بتوجيهاتٍ ملكيةٍ سامية، دعماً للأشقاء الفلسطينيين وتخفيفاً من معاناتهم الإنسانية في قطاع غزة.

اضافة اعلان