الثلاثاء 2025-11-25 11:57 ص
 

وزير الخارجية يشارك في أعمال منتدى برلين للسياسة الخارجية

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
الثلاثاء، 25-11-2025 08:48 ص
الوكيل الإخباري-   يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، زيارة عمل إلى برلين، يلتقي خلالها وزير الخارجية الألماني يوهان دافيد فاديفول.اضافة اعلان


ويشارك الصفدي في أعمال منتدى برلين للسياسة الخارجية، وفي جلسة ينظمها مؤتمر ميونخ للأمن حول دور الأردن الجيوسياسي في الشرق الأوسط، كما سيلتقي رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني (البوندستاغ).
 
 
