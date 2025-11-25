فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

06:21 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسفاً، إلى فصل التيار الكهربائي في محافظة الكرك على تغذية مغذي الحوية يوم الثلاثاء الموافق 25-11-2025.



وتفاصيل الانقطاع كما يلي:





الوقت: من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً





المناطق المتأثرة: عزرا، وادي اطوي، الثلاجة، العزيزيه، الحوية الغربي، عينون، البواب، كمنه، العفرانة، جوزه، عي، كثربا، الشهابية



سبب الفصل: أعمال صيانة على الخط



