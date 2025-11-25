الثلاثاء 2025-11-25 11:56 ص
 

فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الثلاثاء، 25-11-2025 06:21 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، أسفاً، إلى فصل التيار الكهربائي في محافظة الكرك على تغذية مغذي الحوية يوم الثلاثاء الموافق 25-11-2025.اضافة اعلان

وتفاصيل الانقطاع كما يلي:


الوقت: من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً


المناطق المتأثرة: عزرا، وادي اطوي، الثلاجة، العزيزيه، الحوية الغربي، عينون، البواب، كمنه، العفرانة، جوزه، عي، كثربا، الشهابية

سبب الفصل: أعمال صيانة على الخط
 
 
