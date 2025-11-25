فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 3:30 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وتفاصيل الانقطاع كما يلي:
الوقت: من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 3:30 عصراً
المناطق المتأثرة: عزرا، وادي اطوي، الثلاجة، العزيزيه، الحوية الغربي، عينون، البواب، كمنه، العفرانة، جوزه، عي، كثربا، الشهابية
سبب الفصل: أعمال صيانة على الخط
-
أخبار متعلقة
-
شركس: سعر صرف الدينار الأردني ثابت.. والاقتصاد يواصل النمو
-
سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة وتحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي
-
تعليق الدوام في مدرسة كفر رحتا الأساسية للبنين نتيجة صاعقة رعدية
-
91.3 % نسبة تركيب عدادات الكهرباء الذكية في المملكة
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
-
الامن العام : انقاذ 3 اشخاص علقوا بمجرى سيل في الطفيلة
-
مركبات عالقة بسبب ارتفاع منسوب مياه الامطار على دوار المدينة الرياضية - فيديو
-
الأمطار تُغرق شوارع في مُخيّم البقعة - فيديو