تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

11:24 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754824 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 587 دينارا والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 660 دينارا اليوم الأحد وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات . اضافة اعلان





واستقر سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية الاحد، إلى 82.60 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 79.10 دينار لجهة الشراء.