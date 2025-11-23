الإثنين 2025-11-24 03:26 ص
 

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 587 دينارا والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 660 دينارا اليوم الأحد وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .
الأحد، 23-11-2025 11:24 ص
واستقر  سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية الاحد، إلى 82.60 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 79.10 دينار لجهة الشراء.

 
واستقر  سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية الاحد، إلى 82.60 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 79.10 دينار لجهة الشراء.
 
 
