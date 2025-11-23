تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

واستقر سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية الاحد، إلى 82.60 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 79.10 دينار لجهة الشراء.
