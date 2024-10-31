السفارة الأمريكية: ملتزمون بتحسين حياة الأردنيين في الماضي والحاضر والمستقبل

ونشرت السفارة عبر حسابها في فيسبوك اليوم الخميس، صورة من عام 1953، معلقة عليها، "توصل المبعوث الخاص للولايات المتحدة السفير إريك جونستون لإتفاق تاريخي من أجل تسليم ما يصل إلى 10,000 طن من القمح إلى الأردن".
وأضافت، "بينما نحيي ذكرى مرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والأردن، نبقى ملتزمين بتحسين حياة جميع الأردنيين في الماضي والحاضر والمستقبل".
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