السفارة السعودية في عمّان تحتفل باليوم الوطني الـ95

وقال مونس في كلمة له خلال الحفل: "إن اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل محطة فخر واعتزاز بمسيرة بناء وتطور مستمرة، ننظر خلالها إلى ماضينا المشرق، ونستلهم منه العزيمة لمستقبلنا الواعد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان آل سعود".
وأضاف، أن المملكة العربية السعودية شهدت في ظل القيادة الحكيمة تحولات جذرية وتطورات واسعة شملت مختلف المجالات، وصولاً إلى تحقيق "رؤية 2030" التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأشار مونس إلى عمق ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً أنها علاقات تاريخية اتسمت بالتفاهم والتشاور المستمر والتنسيق الدائم حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وجلالة الملك عبد الله الثاني.
وأكد، أن هذه العلاقات تمثل نموذجاً للتكامل العربي والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وتستند إلى روابط قربى وتاريخ ومصالح مشتركة، معبّراً عن اعتزازه بما يجمع الشعبين الشقيقين من وحدة المصير وتوافق الرؤى تجاه القضايا العربية والإسلامية.
وشهد الحفل تأكيد الحضور على عمق العلاقات السعودية – الأردنية، وما تمثله من نموذج متقدم للتعاون والتضامن بين بلدين شقيقين تجمعهما روابط تاريخية ومصالح مشتركة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الشباب: دعم الشباب أولوية قصوى ومسؤولية وطنية
-
الأردن يفضح ويكشف سياسات حكومة الكيان أمام العالم
-
وفود دبلوماسية رفيعة المستوى تزور البترا في يوم السياحة العالمي
-
إنجاز زراعي جديد .. مختبر متطور لإنتاج تقاوي بطاطا عالية الجودة
-
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث عشر لأطباء الدماغ والأعصاب
-
وفاة شاب وإصابة طفل بمشاجرة في جبل طارق بالزرقاء
-
إطلاق تقرير حالة الأرشيف لوثائق البلديات في الأردن
-
البريد الأردني ووزارة الشباب تبحثان تعزيز برامج التجارة الإلكترونية