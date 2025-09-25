السفارة السعودية في عمّان تحتفل باليوم الوطني الـ95

الوكيل الإخباري- أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في عمّان، مساء أمس، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة، بحضور القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة محمد بن حسن مونس، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة ممثلةً عن الحكومة الأردنية، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والثقافية.

اضافة اعلان



وقال مونس في كلمة له خلال الحفل: "إن اليوم الوطني ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل محطة فخر واعتزاز بمسيرة بناء وتطور مستمرة، ننظر خلالها إلى ماضينا المشرق، ونستلهم منه العزيمة لمستقبلنا الواعد تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان آل سعود".



وأضاف، أن المملكة العربية السعودية شهدت في ظل القيادة الحكيمة تحولات جذرية وتطورات واسعة شملت مختلف المجالات، وصولاً إلى تحقيق "رؤية 2030" التي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.



وأشار مونس إلى عمق ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً أنها علاقات تاريخية اتسمت بالتفاهم والتشاور المستمر والتنسيق الدائم حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وجلالة الملك عبد الله الثاني.



وأكد، أن هذه العلاقات تمثل نموذجاً للتكامل العربي والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وتستند إلى روابط قربى وتاريخ ومصالح مشتركة، معبّراً عن اعتزازه بما يجمع الشعبين الشقيقين من وحدة المصير وتوافق الرؤى تجاه القضايا العربية والإسلامية.