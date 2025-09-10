الأربعاء 2025-09-10 12:15 م
 

الصفدي: العدوان على قطر يعكس منهجية حكومة نتنياهو المارقة بتعاملها مع المنطقة

نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
 
الأربعاء، 10-09-2025 11:08 ص
الوكيل الإخباري-   قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الأردن يدين العدوان الغاشم على قطر، الذي يمثّل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، ويعكس منهجية حكومة نتنياهو المارقة في تعاملها مع المنطقة.اضافة اعلان


وأضاف الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي غوردن رادمان، في العاصمة عمّان، الأربعاء، أن الأردن يقف بالمطلق مع قطر في الحفاظ على أمنها، مؤكدًا أن أمن قطر من أمن الأردن.

وبيّن الصفدي أنه يجب على العالم أن يتحرك للجم النهج العدواني الإسرائيلي في المنطقة.

وشدّد الصفدي على أن الاستمرار في تدمير غزة وتقويض فرص السلام في المنطقة أمرٌ مرفوض.

وأكّد على أهمية دعم كرواتيا لحل الدولتين وإنهاء الحرب على غزة، مضيفًا: "نشكر كرواتيا على دعمها لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".

وأوضح أنه تم إجراء محادثات مكثّفة مع وزير الخارجية الكرواتي، لبحث العلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية والاستثمار ومختلف المجالات بين البلدين، مضيفًا أنه تم بحث الأوضاع في المنطقة بين البلدين أيضًا.
 
 
