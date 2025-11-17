الملك يهنئ بعيد استقلال المملكة المغربية

وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى العلي القدير أن يعيدها على جلالة الملك محمد السادس بموفور الصحة، وعلى الشعب المغربي وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.
