فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غداً

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل سيكون من الساعة 9:30 صباحا ولغاية 4:30 عصرا، وسيشمل مناطق، (مدينة جرش الصناعية، وهويشان، وخطلة، وعين النبي، والمجر، والخريشية، وهناجر بلدية جرش الحرفية).
