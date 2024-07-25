الصفدي ووزير الخارجية القطري يؤكدان خطورة استمرار العدوان على غزة

الوكيل الاخباري - اجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الخميس، محادثات مكثفة تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وبحثت جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وعدد من القضايا الإقليمية.



وأكد الصفدي والشيخ محمد استمرار العمل على زيادة التعاون في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.