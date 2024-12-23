الصفدي يتفقد السفارة الأردنية في دمشق

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الوكيل الإخباري- تفقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال زيارته اليوم الإثنين لمقر السفارة الأردنية في دمشق، آليات سير العمل والخدمات القنصلية المقدمة للجالية الأردنية في سوريا. اضافة اعلان





وأكد الصفدي على ضرورة تسخير جميع الإمكانيات لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالخدمات القنصلية التي يحتاجها الأردنيون المقيمون في سوريا، وأهمية جاهزية السفارة لتقديم خدماتها للمواطنين الأردنيين وللأشقاء السوريين، ووجه بإطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى تنظيم مواعيد مراجعي السفارة وزوارها بما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية.



وأعرب الصفدي عن تقديره للجهود التي يبذلها العاملون في السفارة في متابعة شؤون الجالية الأردنية في سوريا، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتسهيل الإجراءات في مختلف الظروف، مؤكداً أن الوزارة تواصل جهودها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



