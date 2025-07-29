الصفدي يرحب بعزم بريطانيا وفرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول

وكان الأردن قد ثمّن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم الجمهورية الفرنسية الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة أيضًا.
وشكر الصفدي الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين (المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية) على جهودهما في حشد الدعم الدولي إزاء ترسيخ حل الدولتين.
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