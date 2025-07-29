الصفدي يرحب بعزم بريطانيا وفرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول

08:25 م

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الوكيل الإخباري- ثمّن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزم المملكة المتحدة الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المُقبِل، باعتباره خطوة هامة تنسجم والجهود الدولية الهادفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. اضافة اعلان





وكان الأردن قد ثمّن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم الجمهورية الفرنسية الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة أيضًا.



وشكر الصفدي الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين (المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية) على جهودهما في حشد الدعم الدولي إزاء ترسيخ حل الدولتين.