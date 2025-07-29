الثلاثاء 2025-07-29 08:48 م
 

الصفدي يرحب بعزم بريطانيا وفرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول

الصفدي يرحب بعزم بريطانيا وفرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول
الصفدي يرحب بعزم بريطانيا وفرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول
 
الثلاثاء، 29-07-2025 08:25 م
الوكيل الإخباري-   ثمّن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزم المملكة المتحدة الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المُقبِل، باعتباره خطوة هامة تنسجم والجهود الدولية الهادفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.اضافة اعلان


وكان الأردن قد ثمّن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم الجمهورية الفرنسية الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة أيضًا.

وشكر الصفدي الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين (المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية) على جهودهما في حشد الدعم الدولي إزاء ترسيخ حل الدولتين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يحذر المواطنين من حسابات وهمية .. تفاصيل

ارشيفية

عربي ودولي صاروخ يُطلق من اليمن وصفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز

أخبار محلية الفايز يُلقي كلمة في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات

الصفدي يرحب بعزم بريطانيا وفرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول

أخبار محلية الصفدي يرحب بعزم بريطانيا وفرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول

المصري يتفقد بلدية عين الباشا ويوجّه بتحسين مستوى الخدمات

أخبار محلية المصري يتفقد بلدية عين الباشا ويوجّه بتحسين مستوى الخدمات

ل

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة

شؤون برلمانية "عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة

الخارجية الأمريكية: 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومة عن هذا الشخص

عربي ودولي الخارجية الأمريكية: 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومة عن هذا الشخص



 
 





الأكثر مشاهدة