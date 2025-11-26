الصناعة والتجارة تتعامل مع 53 ملف منافسة في 10 أشهر

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء؛ شملت الملفات، النظر ودراسة الشكاوى والاستشارات وعمليات الاندماج وطلبات التركز الاقتصادي المقدمة من عدة قطاعات اقتصادية.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة، ينال البرماوي، إن الوزارة من خلال مديرية المنافسة تعمل على عدة محاور لضمان منافسة عادلة في السوق المحلي بين مزودي السلع والخدمات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق مصالح المستهلك، وتعزيز بيئة الأعمال عبر ترسيخ قواعد السوق وحرية الأسعار ضمن الأطر التنظيمية التي تكفل حماية المنافسة العادلة.
