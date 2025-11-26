الصناعة والتجارة تتعامل مع 53 ملف منافسة في 10 أشهر

الوكيل الإخباري- تعاملت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع 53 ملفا في مجال المنافسة وتعزيزها في السوق المحلية، تنفيذا لأحكام قانون المنافسة، منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الأول الماضي.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء؛ شملت الملفات، النظر ودراسة الشكاوى والاستشارات وعمليات الاندماج وطلبات التركز الاقتصادي المقدمة من عدة قطاعات اقتصادية.