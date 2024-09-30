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الضريبة: إصدار 15 مليون فاتورة على نظام الفوترة الوطني

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 30-09-2024 12:39 م

الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان عدد المسجلين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني بلغ نحو 100 ألف مكلف في حين تجاوز عدد الفواتير التي تم إصدارها من خلال النظام خلال العام الحالي 15 مليون فاتورة.

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ومن ناحية أخرى أوضح أبو علي ان عدد الحالات التي تم فيها الحصول على الخدمات الضريبية التي تقدمها الدائرة الكترونيا خلال العام الحالي بلغت حوالي 2 مليون حالة في حين بلغ عدد الاقرارات التي تم تقديمها الكترونيا خلال العام الحالي حوالي 450 ألف إقرار.


يذكر بأن جميع الخدمات الضريبية متوفرة الكترونيا وباستطاعة المكلفين ومفوضيهم والمراجعين إنجاز معاملاتهم مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والحصول عليها دون أي حاجة الى مراجعة مكاتب الدائرة ومراكزها ومديرياتها شخصيا او وجاهيا.

 
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