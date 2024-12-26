 
الخميس 2024-12-26 12:00 م
 

الضريبة تدعو الأردنيين لتقديم طلبات التسوية.. وتعلن السبت دوام رسمي

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 26-12-2024 11:14 ص

الوكيل الإخباري-   دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المكلفين الذين يترتب عليهم مطالبات ضريبية مستحقة وغرامات حتى 31 كانون الأول 2023 إلى المبادرة بتقديم طلب تسوية إلكترونيًا من خلال موقع الدائرة الإلكتروني، قبل نهاية عام 2024، وفقًا للأسس المعتمدة من مجلس الوزراء.

اضافة اعلان


وأوضحت الدائرة أن المكلفين المترتب عليهم ضريبة، سواء كانت ضريبة دخل أم مبيعات مع غرامات، يمكنهم الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإلكتروني وتقديم طلب تسوية للجنة التسويات والمصالحات الضريبية التي يرأسها قاضٍ، وتضم في عضويتها ممثلًا عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وعضوًا خبيرًا ممثلًا عن القطاع الخاص.


ويحق للمكلف أو وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية والمصالحات، وذلك بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، علمًا بأنه لا يترتب دفع أي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية أو التقسيط، حتى لو تم تقديم طلب التسوية والتقسيط من أي مفوض أو وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية.


كما دعت الدائرة جميع المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال العام الحالي إلى ضرورة تسديدها قبل نهاية العام الحالي 2024، من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.


وبينت الدائرة أن يوم السبت 28/12 سيكون دوامًا لمديريات الدائرة في عمان والزرقاء وإربد والعقبة، لغايات تسديد الأرصدة المترتبة على المكلفين.


وتقرر تمديد دوام المحاسبين وأمناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور في هذه المديريات لغاية الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء القادم الموافق 31/12، لغايات تمكين المكلفين من تسديد الأرصدة المترتبة عليهم قبل انتهاء السنة المالية الحالية.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية شهب الرباعيات "الخافتة" تزور الأردن الجمعة القادمة .. ماذا تعرف عنها ؟

لقطة من الفيديو

فيديو منوع أمر يجب الانتباه بسيارتك في الشتاء

جانب من الاقتحام

أخبار محلية الأردن يدين إقدام بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية منح دراسية للأردنيين في كوريا الجنوبية - رابط

من موقع الحادثة

خاص بالوكيل ثلاثيني يطلق النار على طليقته وابنته في اربد وينهي حياته

تعبيرية

أخبار محلية الضريبة تدعو الأردنيين لتقديم طلبات التسوية.. وتعلن السبت دوام رسمي

مقاتلون من المعارضة السورية المسلحة في ريف محافظة اللاذقية

عربي ودولي تفاصيل جديدة عن كمين "طرطوس" وأسماء الضباط الملاحقين

4

فن ومشاهير مذيعة أخبار سقطت في واد عميق بجورجيا



 




الأكثر مشاهدة