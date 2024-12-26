الضريبة تدعو الأردنيين لتقديم طلبات التسوية.. وتعلن السبت دوام رسمي

الوكيل الإخباري- دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المكلفين الذين يترتب عليهم مطالبات ضريبية مستحقة وغرامات حتى 31 كانون الأول 2023 إلى المبادرة بتقديم طلب تسوية إلكترونيًا من خلال موقع الدائرة الإلكتروني، قبل نهاية عام 2024، وفقًا للأسس المعتمدة من مجلس الوزراء.

اضافة اعلان



وأوضحت الدائرة أن المكلفين المترتب عليهم ضريبة، سواء كانت ضريبة دخل أم مبيعات مع غرامات، يمكنهم الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإلكتروني وتقديم طلب تسوية للجنة التسويات والمصالحات الضريبية التي يرأسها قاضٍ، وتضم في عضويتها ممثلًا عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وعضوًا خبيرًا ممثلًا عن القطاع الخاص.



ويحق للمكلف أو وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية والمصالحات، وذلك بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، علمًا بأنه لا يترتب دفع أي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية أو التقسيط، حتى لو تم تقديم طلب التسوية والتقسيط من أي مفوض أو وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية.



كما دعت الدائرة جميع المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال العام الحالي إلى ضرورة تسديدها قبل نهاية العام الحالي 2024، من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.



وبينت الدائرة أن يوم السبت 28/12 سيكون دوامًا لمديريات الدائرة في عمان والزرقاء وإربد والعقبة، لغايات تسديد الأرصدة المترتبة على المكلفين.