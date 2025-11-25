الضريبة: رقابة إلكترونية على كل سيجارة صُنعت في الأردن

11:59 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755123 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشف مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن هناك رقابة إلكترونية على كل سيجارة يتم تصنيعها في الأردن. اضافة اعلان





وقال أبو علي خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 اليوم الثلاثاء، إن الدائرة انتقلت من الرقابة التقليدية على مصانع الدخان إلى الرقابة الإلكترونية لأن الدخان من السلع الحساسة وعليها ضريبة خاصة.



وأضاف أن الرقابة الإلكترونية تشكل كل ماكينة إنتاج في كل مصانع الدخان بحيث تشمل عدد السجائر وباكيتات الدخان ويتم وضع ترميز على كل باكيت لضبط عمليات التهريب.



وأشار أبو علي إلى أن أي كمية دخان مهربة في السوق يسهل معرفتها بسبب هذه الإجراءات بحيث لا يسمح بوجود أي دخان غير مدفوع الضرائب.