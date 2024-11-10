الضمان: زيادة الإعالة للمطلقة مهما بلغ مقدار راتبها التقاعدي

وأكدت المؤسسة أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة وتمكينها وتوفير دعم أفضل خاصة للنساء المطلّقات اللواتي يعتمدن على راتب التقاعد، مما يسهل عليهن الحصول على الإعانة اللازمة لمواجهة متطلبات الحياة اليومية، كما تواصل المؤسسة جهودها في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم لكافة فئات المجتمع، بما يتوافق مع الأهداف الوطنية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأكدت المؤسسة أن طلب منح الإعالة متاح التقدم به من قبل المطلّقة عند تقاعدها أو أي تاريخ يليه حتى وإن كان طليقها على قيد الحياة شريطة أن تكون المتقاعدة المطلّقة من الأردنيات أو أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة وذلك وفقاً للأسس الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص.
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