الطيران المدني: استئناف الرحلات منخفضة التكاليف إلى الأردن

09:33 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745944 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بدأت شركات الطيران منخفضة التكاليف باستئناف رحلاتها إلى المملكة قادمة من أوروبا تدريجيًا، وفقًا لما أفاد به رئيس مجلس هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو. اضافة اعلان





وقال مستو إن شركة "ويز إير" الهنغارية بدأت بتشغيل رحلتين أسبوعيًا إلى المملكة من العاصمة بودابست/ هنغاريا، فيما ستعود شركة "رايان إير" للتشغيل إلى 16 وجهة في أوروبا اعتبارًا من 28 تشرين الأول المقبل، وستبدأ بوجهتين اعتبارًا من 20 أيلول المقبل.



وأشار إلى وجود 3 شركات أخرى منخفضة التكاليف تدرس تشغيل رحلات منتظمة من أوروبا إلى الأردن وبالعكس، لافتًا إلى أنه تم منح تصريح لشركة "رايان إير" لتشغيل رحلات منتظمة للموسم الشتوي إلى 16 وجهة في أوروبا.



وعن آلية منح التصاريح لهذه الشركات، أوضح مستو أن الشركات تتقدم بطلبات لهيئة تنظيم الطيران المدني لتعيينها كمشغّل أجنبي في الأردن، معزّزة بطلب من سلطات الطيران في بلدانها، وحسب اتفاقيات النقل الجوي الموقعة بين الأردن والدول المسجّلة فيها هذه الشركات، ثم يتم طلب الوثائق اللازمة للتشغيل.



وبيّن مستو أنه يتم منح جميع الشركات تصريحين منتظمين سنويًا، أحدهما للموسم الشتوي ويبدأ من 28/10 ولغاية 27/3، والآخر صيفي للفترة من 28/3 ولغاية 27/10، ويعود قرار طلب التشغيل طوال العام أو لموسم واحد لشركة الطيران، مؤكدًا أن رحلات الطيران منخفضة التكاليف متاحة لجميع المسافرين ولا تقتصر على السياحة.



وبلغت أعداد المسافرين القادمين إلى المملكة من خلال شركات الطيران المنخفض 344,781 مسافرًا خلال العام الماضي 2024 عبر شركتَي "رايان إير" و"ويز إير"، فيما بلغ عدد المسافرين خلال العام 2023 من خلال 6 شركات 885,547 مسافرًا.