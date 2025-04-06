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"العقبة الخاصة" توقف استخدام أكياس ورقية تستخدم في المخابز

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
 
الأحد، 06-04-2025 07:55 م

الوكيل الإخباري-    أوقفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومحافظة العقبة، استخدام أكياس ورقية في المخابز، جراء تسرب الحبر المطبوع على الخبز.

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وأكدت السلطة في بيان صحفي، أن هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات مفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور أيمن سليمان، بالتنسيق مع محافظ العقبة خالد الحجاج، تحسباً من الأضرار بالصحة والسلامة العامة.


وبينت السلطة أن إحدى المؤسسات وبالتعاون مع سلطة العقبة الخاصة، وزعت أكياسا ورقية مطبوعة على عدد من المخابز في المدينة، ضمن مساع بيئية بحتة، وأن هذه الشكوى الأولى التي وردت للسلطة من المستهلك حيث فرضت وقف توزيعها وإعادة سحب ما تم توزيعه حفاظا على السلامة العامة.

 
gnews

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