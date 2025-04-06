"العقبة الخاصة" توقف استخدام أكياس ورقية تستخدم في المخابز

الوكيل الإخباري- أوقفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومحافظة العقبة، استخدام أكياس ورقية في المخابز، جراء تسرب الحبر المطبوع على الخبز.

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وأكدت السلطة في بيان صحفي، أن هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات مفوض البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور أيمن سليمان، بالتنسيق مع محافظ العقبة خالد الحجاج، تحسباً من الأضرار بالصحة والسلامة العامة.