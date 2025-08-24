الأحد 2025-08-24 09:27 م
 

العقود الموحدة للمعلمين بالمدارس الخاصة تُطبق إلكترونيًا لضمان حقوق العاملين

الأحد، 24-08-2025 08:49 م
الوكيل الإخباري-  أقر نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، بوجود أقساط مرتفعة في بعض المدارس الخاصة، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس على طبيعة الخدمات والإمكانيات الضخمة في تلك المدارس، وذلك ردًا على أصوات تقول بأن أقساط المدارس الخاصة ارتفعت.اضافة اعلان


وبين أن أقساط المدارس الخاصة متفاوتة من مدرسة إلى أخرى وفقًا لإمكانيات تلك المدارس من أدوات وخدمات.

ومن جانب آخر، أكد الصوراني وقوف المدارس الخاصة مع العاملين فيها وحفظ حقوقهم، مبينًا أن رواتب العاملين فيها تتفاوت وفقًا للكفايات والقدرات، مشيرًا إلى بعض الرواتب المرتفعة فيها؛ لكنه لم يشِر إذا كان هناك رواتب منخفضة جدًا.

من جهته، قدّر رئيس الاتحاد العام لعمال الأردن، خالد الفناطسة، بأن بعض المدارس الخاصة في العاصمة عمّان رفعت أقساطها بنسبة تتراوح بين 10% إلى 30%.

وأضاف الفناطسة أن ما يهم في موضوع المدارس الخاصة هو العقد الموحد، وقد تم التوافق على أن يكون إلكترونيًا، وتم الاتفاق عليه في 2023 بين نقابة العاملين في التعليم الخاص، ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، واللجنة الأردنية للمرأة، ومنظمة العمل الدولية. وقد تم توقيع العقد وبدأ تطبيقه في العام الدراسي 2024/2025.

وأوضح أن العقد نص على أن تكون مدة عمل المعلم 12 شهرًا، وأن يكون مشمولًا بالضمان الاجتماعي، وأن يحصل على الحد الأدنى للأجور. كما تضمن العقد علاوة قدرها 10 دنانير للمعلم، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 5% للمعلمين القدامى، على ألا تتجاوز الزيادة 40 دينارًا، على أن يلزم العقد صاحب المدرسة بتحويل الرواتب عبر البنوك أو المحافظ الإلكترونية.

وأشار إلى أن العقد يعد ناجحًا، لكن هناك بعض "الشد العكسي" من قبل بعض أصحاب المدارس، مبينًا أنه تم أتمتة نحو 50 ألف عقد من أصل 85 ألف عامل بالمدارس الخاصة، من 1,700 مدرسة من مجموع 3,180 مدرسة في الأردن.
 
 
العقود الموحدة للمعلمين بالمدارس الخاصة تُطبق إلكترونيًا لضمان حقوق العاملين

