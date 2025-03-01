"العمل" تدعو لتقديم طلبات الترخيص لشركات تزويد العمال الأردنيين

11:53 ص

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الوكيل الإخباري- دعت وزارة العمل، اليوم السبت، الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين داخل المملكة إلى تقديم طلبات الترخيص وفقاً لأحكام نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024، في مديرية التشغيل المركزية بمبنى وزارة العمل رقم (2) في شارع عبد الله غوشة بالعاصمة. وتفاصيل النظام منشورة حالياً على أيقونة "التشريعات" على الموقع الإلكتروني للوزارة. اضافة اعلان





وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة، محمد الزيود، أن النظام يشترط على الشركات تقديم كفالة بنكية قدرها 10 آلاف دينار تجدد سنوياً، ومنع التعاقد مع عمال غير أردنيين. كما يجب أن تكون عقود العمل المبرمة وفقاً للقانون والأنظمة المعمول بها.



وأضاف الزيود أن النظام يشترط أيضاً تشغيل العمال ذوي الإعاقة وفق النسبة المحددة في نظام تشغيل ذوي الإعاقة، وتنظيم سجلات خاصة بالعمال الأردنيين وطبيعة عملهم وأجورهم. كما يجب الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل وإثبات شمولهم بالضمان الاجتماعي، مع الحفاظ على سرية المعلومات.



ودعا الزيود الشركات إلى توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام النظام خلال 180 يوماً من تاريخ نفاذه، الذي بدأ اعتباراً من 31 ديسمبر 2024.







