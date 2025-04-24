الخميس 2025-04-24 01:21 م
 

العمل توقف كافة خدماتها الإلكترونية والمعاملات من الخميس حتى الأحد

بيان هام صادر عن وزارة العمل
بيان هام صادر عن وزارة العمل
 
الخميس، 24-04-2025 11:32 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العمل عن توقف كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها والمعاملات المتعلقة بإجراءاتها بما في ذلك الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال مراكز الخدمات الحكومية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2025/4/24 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 2025/4/27.اضافة اعلان


وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أن سبب هذا التوقف يعود إلى تحديث وصيانة وتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لمراجعيها.

ودعا الزيود كافة المراجعين إلى إنجاز معاملاتهم قبل نهاية عمل يوم الخميس الموافق 2025/4/24.
 
gnews

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