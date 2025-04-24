العمل توقف كافة خدماتها الإلكترونية والمعاملات من الخميس حتى الأحد

وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أن سبب هذا التوقف يعود إلى تحديث وصيانة وتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لمراجعيها.
ودعا الزيود كافة المراجعين إلى إنجاز معاملاتهم قبل نهاية عمل يوم الخميس الموافق 2025/4/24.
-
أخبار متعلقة
-
الصحفيون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم غداً الجمعة - تفاصيل
-
بدء تسجيل مواليد عام 2020 في رياض الأطفال بالمدارس الحكومية - رابط
-
التربية: نعمل على رفع نسبة دمج الطلبة ذوي الإعاقة إلى 10% بحلول 2030
-
مدير الأمن العام يرعى حفل تخريج المستجدين في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التدريبية
-
رحلة سياحية بالقطار فريدة بالتعاون مع بلدية رحاب
-
استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد الجمعة
-
مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية وصندوق كفاءات المستقبل
-
44 تاجر مخدرات خلف القضبان والمكافحة تشن حربها على المطلوبين