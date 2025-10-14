العيسوي: الأردن بقيادة الملك منارة عطاء ورحمة

جاء ذلك خلال لقاء العيسوي، اليوم الثلاثاء، وفدًا شبابيًا من فريق "قيادتنا هاشمية وهويتنا أردنية"، ووفدًا شبابيًا من محافظة عجلون، في لقاءين منفصلين بالديوان الملكي الهاشمي.
وقال العيسوي إن مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك يمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الدولة الأردنية، ويستهدف تعزيز المشاركة الشعبية وتمكين الشباب والمرأة وترسيخ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن التحديث السياسي والاقتصادي والإداري ليس مجرد برامج آنية، بل مسار وطني مستمر يترجم إرادة ملكية تؤمن بأن الإنسان هو أساس التنمية وغايتها.
وأضاف أن القيادة الهاشمية تواصل العمل على ترسيخ منظومة العدالة الاجتماعية، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للمشاركة في بناء وطنهم بثقة ومسؤولية، مؤكدًا أن الأردن سيبقى قويًا بتماسك أبنائه ووعيهم والتفافهم حول القيادة الهاشمية.
وقالوا إن الشباب الأردني يستلهم من القيادة الهاشمية معاني الإخلاص والانتماء والعطاء، مؤكدين أن مبادرتهم الشبابية تجسد الإيمان بالهوية الوطنية الجامعة، وتعزز الوعي بقيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة.
وأشاروا إلى أن جلالة الملك وسمو ولي العهد يمثل قدوة للشباب الأردني في العمل والبذل والمسؤولية، وأن رؤيته في التحديث والإصلاح تبعث فيهم روح الأمل والطموح لبناء مستقبل يليق بالأردن ومكانته.
