العيسوي: الأردن بقيادة الملك منارة عطاء ورحمة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة، ماضٍ بثقة في مسيرة التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، مستندًا إلى رؤية ملكية تستشرف المستقبل وتضع الإنسان في قلب العملية التنموية، مشددًا على أن النهج الإصلاحي ثابت لا يعرف التراجع، وأن الهوية الوطنية الراسخة كانت وستبقى عنوان الوحدة والولاء والانتماء.



جاء ذلك خلال لقاء العيسوي، اليوم الثلاثاء، وفدًا شبابيًا من فريق "قيادتنا هاشمية وهويتنا أردنية"، ووفدًا شبابيًا من محافظة عجلون، في لقاءين منفصلين بالديوان الملكي الهاشمي.



وقال العيسوي إن مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك يمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الدولة الأردنية، ويستهدف تعزيز المشاركة الشعبية وتمكين الشباب والمرأة وترسيخ سيادة القانون، مشيرًا إلى أن التحديث السياسي والاقتصادي والإداري ليس مجرد برامج آنية، بل مسار وطني مستمر يترجم إرادة ملكية تؤمن بأن الإنسان هو أساس التنمية وغايتها.

وأضاف أن القيادة الهاشمية تواصل العمل على ترسيخ منظومة العدالة الاجتماعية، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب للمشاركة في بناء وطنهم بثقة ومسؤولية، مؤكدًا أن الأردن سيبقى قويًا بتماسك أبنائه ووعيهم والتفافهم حول القيادة الهاشمية.