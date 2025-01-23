العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذجا بالحداثة والمدافع الأول عن الأشقاء العرب

الوكيل الإخباري- قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، نموذجا في الحداثة، وواحة أمن واستقرار، والمدافع والمساند الأول للأشقاء العرب.

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جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وفدا من أبناء لواء المزار الجنوبي، ووفدا من رؤساء جمعيات تعاونية، يمثلون اعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد الجمعيات في عمان.



وتناول اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، الجهود الوطنية، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، لرفعة الأردن، والمضي في مسيرة التحديث الشامل، التي من شأنها ضمان مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.