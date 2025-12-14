الموت يفجع الفنان المصري عادل إمام

09:06 م

الوكيل الإخباري- في خبر حزين هز الوسط الفني المصري، رحلت شقيقة الفنان المصري الكبير عادل إمام "الزعيم"، إيمان إمام، أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي. اضافة اعلان





وحرص الفنان تامر عبد المنعم على نعي الراحلة عبر منشور على "فيسبوك"، قائلاً: "خالص عزائي للنجم الكبير عادل إمام والمنتج عصام إمام وآل إمام والفنان عمر متولي والصديقين عصام وعادل مصطفى متولي في وفاة السيدة إيمان إمام، أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي".



ويأتي هذا الرحيل ليضيف حزناً جديداً على عائلة إمام، التي فقدت سابقاً روابط فنية وعائلية قوية، خاصة مع غياب عادل إمام عن الأضواء في السنوات الأخيرة بسبب تقدمه في السن وابتعاده عن الأعمال الفنية.



إيمان إمام هي إحدى شقيقتي الزعيم عادل إمام وشقيقهما المنتج عصام إمام، وتزوجت من الفنان مصطفى متولي (1949-2000)، الذي كان صديقاً مقرباً من عادل إمام وشاركه في عشرات الأعمال الفنية مثل مسرحيات "الواد سيد الشغال" و"بودي جارد"، وأفلام عديدة.



وكان زواجهما قصة حب بدأت بالصدفة في فيلا عادل إمام، ورزقا بثلاثة أبناء: عمر، ممثل شارك في أعمال مثل "حواري بوخارست"، وعصام، وعادل.



ورحل مصطفى متولي بسكتة قلبية مفاجئة في 5 أغسطس 2000 بعد عرض مسرحية "بودي جارد" مباشرة، مما صدم عادل إمام الذي أصر على استكمال العرض قائلاً: "الجمهور مالوش ذنب"، ثم انهار بالبكاء خلف الكواليس.



وكانت إيمان إمام دائماً بعيدة عن الأضواء، لكنها روت في مقابلات نادرة تفاصيل حياتها مع متولي وعلاقتها بعادل إمام، مشيدة بطباعهما "الفلاحية" المشتركة.

