العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذج في الثبات على المبادئ والانتصار للحق

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء وفدا من أبناء عشيرة القواسمة في الديوان الملكي الهاشمي، حيث أكد أن مواقف الأردن تجاه فلسطين لم تكن يوما ظرفية، بل هي التزام راسخ نابع من رسالة الهاشميين التاريخية في حماية القدس والدفاع عن شعبها الصامد.
وأشار العيسوي إلى أن الأردن ظل رغم كل الظروف والتحديات الإقليمية في مقدمة الداعمين للأشقاء في فلسطين وقطاع غزة، من خلال الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقودها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والمستشفيات الميدانية التي ترسخ البعد الإنساني والرسالة الأخلاقية للمملكة، مشددا على أن "صوت الأردن هو ضمير العالم الحر الداعي إلى العدالة ووقف العدوان".
وبين أن الوصاية الهاشمية على المقدسات عهد تاريخي حمله الهاشميون جيلا بعد جيل دفاعا عن عروبة القدس وهويتها، مؤكدا أن جلالة الملك يواصل حمل هذه الأمانة، وأن الأردن سيبقى السند الأمين لفلسطين وأهلها.
وأشاد المتحدثون بمواقف جلالة الملك الثابتة في الدفاع عن القدس وفلسطين، مؤكدين أن جلالته يمثل صوت الحق والضمير الإنساني في العالم، وأن الشعب الأردني بكل عشائره سيبقى وفيا لهذه الرسالة، متمسكا بالولاء والفداء لوطنه وقيادته.
وأكدوا دعمهم لمشروع التحديث الوطني الشامل، وأنهم سيبقون الرديف القوي للدولة ومؤسساتها في مسيرة الإصلاح والبناء والتنمية، مواصلين السير خلف القيادة الهاشمية بثقة وثبات من أجل رفعة الأردن وعزته.
