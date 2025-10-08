العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذج في الثبات على المبادئ والانتصار للحق

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى نموذجا في الثبات على المبادئ والانتصار للحق والدفاع عن قضاياه الوطنية والعربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء وفدا من أبناء عشيرة القواسمة في الديوان الملكي الهاشمي، حيث أكد أن مواقف الأردن تجاه فلسطين لم تكن يوما ظرفية، بل هي التزام راسخ نابع من رسالة الهاشميين التاريخية في حماية القدس والدفاع عن شعبها الصامد.



وأشار العيسوي إلى أن الأردن ظل رغم كل الظروف والتحديات الإقليمية في مقدمة الداعمين للأشقاء في فلسطين وقطاع غزة، من خلال الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقودها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والمستشفيات الميدانية التي ترسخ البعد الإنساني والرسالة الأخلاقية للمملكة، مشددا على أن "صوت الأردن هو ضمير العالم الحر الداعي إلى العدالة ووقف العدوان".



وبين أن الوصاية الهاشمية على المقدسات عهد تاريخي حمله الهاشميون جيلا بعد جيل دفاعا عن عروبة القدس وهويتها، مؤكدا أن جلالة الملك يواصل حمل هذه الأمانة، وأن الأردن سيبقى السند الأمين لفلسطين وأهلها.

من جهتهم، عبر أبناء عشيرة القواسمة عن اعتزازهم بجلالة الملك وسمو ولي العهد، مؤكدين أن الأردنيين يقفون صفا واحدا خلف قيادتهم الهاشمية، وأن الالتفاف حول الراية الهاشمية هو مصدر قوة الوطن ومنعته في مواجهة التحديات.



وأشاد المتحدثون بمواقف جلالة الملك الثابتة في الدفاع عن القدس وفلسطين، مؤكدين أن جلالته يمثل صوت الحق والضمير الإنساني في العالم، وأن الشعب الأردني بكل عشائره سيبقى وفيا لهذه الرسالة، متمسكا بالولاء والفداء لوطنه وقيادته.