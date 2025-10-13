الإثنين 2025-10-13 04:39 م
 

العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية ثابت على نهجه الإنساني والوطني

الإثنين، 13-10-2025 03:50 م

الوكيل الإخباري-    التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفدا شبابيا، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

وخلال اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، أكد العيسوي أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة يقف دائما في طليعة المدافعين عن القيم الإنسانية والحق والعدل، مشددا على أن مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تعبر عن ضمير الأمة وصوتها الحر في مواجهة الظلم والتحديات الإقليمية.

وأكد أن الأردن بقيادة جلالته سيبقى في مقدمة الصفوف دفاعا عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، حاملا رسالة الوصاية الهاشمية بكل أمانة ومسؤولية.

ولفت إلى أن الأردن ترجم مواقفه التاريخية إلى أفعال ملموسة عبر مواصلة جهود الإغاثة الطبية والإنسانية ودعم الأشقاء الفلسطينيين في أصعب الظروف، ليبقى منارة للرحمة والعطاء الإنساني، ومثالا على الثبات على المبادئ رغم التحديات.

وبين العيسوي أن التزام الأردن لا يقتصر على الدعم الإنساني فحسب، بل يمتد ليشمل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الشبابي عن اعتزازهم وولائهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، وتقديرهم الكبير للجهود المتواصلة التي يبذلها جلالته في مسيرة التحديث الوطني الشامل ونصرة القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكدوا أن نهج القيادة الهاشمية سيبقى نبراسا يهدي الأجيال نحو البناء والتحديث والبناء على المنجز الذي حققه الآباء والأجداد الهاشميون.

وأشاروا إلى الحضور القوي والشجاع لجلالة الملك في المحافل الدولية، مؤكدين أن جلالته يمثل صوت الحق والضمير الإنساني في عالم يموج بالصراعات والتحديات، حيث يعبر  بثبات عن مواقف الأردن الراسخة تجاه القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

 
 
