العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية ثابت على نهجه الإنساني والوطني

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفدا شبابيا، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.



وخلال اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، أكد العيسوي أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة يقف دائما في طليعة المدافعين عن القيم الإنسانية والحق والعدل، مشددا على أن مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تعبر عن ضمير الأمة وصوتها الحر في مواجهة الظلم والتحديات الإقليمية.



وأكد أن الأردن بقيادة جلالته سيبقى في مقدمة الصفوف دفاعا عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، حاملا رسالة الوصاية الهاشمية بكل أمانة ومسؤولية.



ولفت إلى أن الأردن ترجم مواقفه التاريخية إلى أفعال ملموسة عبر مواصلة جهود الإغاثة الطبية والإنسانية ودعم الأشقاء الفلسطينيين في أصعب الظروف، ليبقى منارة للرحمة والعطاء الإنساني، ومثالا على الثبات على المبادئ رغم التحديات.



وبين العيسوي أن التزام الأردن لا يقتصر على الدعم الإنساني فحسب، بل يمتد ليشمل الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

