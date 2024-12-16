العيسوي : الاهداف التي تسعى الى تحقيقها مبادرة ” همنا استثمارك” تنسجم مع تطلعات جلالة الملك والمؤسسات الاردنية

04:12 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/713526 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اكد رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي على ان الاهداف التي تسعى الى تحقيقها مبادرة ” همنا استثمارك” تنسجم مع تطلعات جلالة الملك والمؤسسات الاردنية ذات الصلة في تعزيز البيئة الاستثمارية وفتح افاق اوسع امام المستثمرين ودعم الاقتصاد الاردني وخلق فرص العمل وبخاصة في قطاع الشباب . اضافة اعلان





جائت تصريحات العيسوي خلال استقباله في الديوان الملكي الهاشمي مؤخرا مؤسس مبادرة ” همنا استثمارك ” زكي امجد وشاح الذي قدم ايجازا عن اهداف المبادرة واليات عملها من اجل دعم جهود تشجيع الاستثمار وفتح المجال امام الشباب ليكونوا معول بناء في العملية الاستثمارية والاقتصادية تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الامير حسين بن عبد الله الثاني .



ورحب العيسوي بالجهود التي يبذلها فريق مبادرة “همنا استثمارك” والنتائج التي حققتها في مراحل نشاطها الاولى وبخاصة على الصعيد الاعلامي مؤكدا على ان هذه المبادرة تعكس اهمية التفاعل الشعبي مع التوجهات الرسمية من اجل دعم البيئة الاستثمارية وتشكيل حواضن تشيع الطمأنينة لدى المستثمرين .



ودعا العيسوي كافة المؤسسات المعنية بالعملية الاستثمارية الى دعم هذه المبادرة وتشجيعها من اجل تحقيق اهدافها وازالة العوائق امام المستثمرين وتشكيل جسور التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة مع المستثمرين المحليين والاجانب معربا عن دعم الديوان الملكي لهذه المبادرة وتشيعه لها من اجل تحقيق اهدافها في دعم الاستثمار في الاردن وفق رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين .



من جهته قدم مؤسس مبادرة “همنا استثمارك” زكي امجد وشاح شرحا وافيا عن المبادرة وتوجهاتها واهدافها مؤكدا على انها نابعة من رغبة الشباب الاردني في المساهمة بفاعلية في العملية الاستثمارية كونها تشكل دعامة اقتصادية رئيسية في رفع نسب النمو الاقتصادي في كافة القطاعات التجارية والصناعية وتسليط الضوء على البيئة الاسثمارية المشجعة في الاردن على جذب الاستثمارات وخلق الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات في الاردن .



واكد وشاح على ان المبادرة تحرص على الانفتاح على كافة المؤسسات في القطاعين العام والخاص والعمل على ازالة كافة العقبات التي تلق المستثمرين والجهات الحكومية على حد سواء من أجل ضمان تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين ودعم استثماراتهم .



واوضح وشاح على ان المبادرة وضعت الخطط القابلة للتنفيذ من اجل رفع مستوى الوعي باهمية الاسثمارات المحلية والاجنبية وصولا الى خلق جسور التهاون مع المستثمرين والجهات الحكومية في اطار من التعاون البناء لخدمة مصالح الاردن الاقتصادية.



وأشار الى ان المبادرة ستعمل على تنفيذ برامج توعوية ترفع من مستوى اداء موظفي القطاع العام وتسليط الضوء على المشاكل والتحديات التي تواجه المستثمر والعمل على ازالة كافة العقبات الادارية والقانونية التي يعاني منها المستثمرين .