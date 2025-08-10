غالبية الألمان غير راضين عن أداء ميرتس بعد 100 يوم من الحكم

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" أن:
- 60% غير راضين عن أداء الحكومة
- 27% فقط أعربوا عن رضاهم
- 13% لم يحددوا موقفهم
وبخصوص أداء المستشار ميرتس شخصيا:
- 30% راضون عن أدائه
- 59% غير راضين
ويظهر الاستطلاع تراجعا في نسبة الرضا مقارنة باستطلاع سابق أجري في يونيو الماضي، حيث كانت نسبة الرضا 37% مقابل 44% غير راضين.
في المقارنة مع المستشار السابق أولاف شولتس:
- 26% يرون أداء ميرتس أفضل
- 41% لا يرون فرقا
- 27% يعتبرونه أسوأ
أما بالنسبة لتقييم الائتلاف الحالي مقارنة بائتلاف "إشارة المرور" السابق:
- 28% يرونه أفضل
- 24% يرونه أسوأ
- 38% لا يرون فرقا
توزيع نسب التأييد للأحزاب الألمانية حسب الاستطلاع:
- الاتحاد الديمقراطي/الاتحاد الاجتماعي : 27%
- "البديل من أجل ألمانيا": 25%
- الديمقراطي الاجتماعي: 15%
- حزب الخضر: 11%
- حزب اليسار: 9%
- تحالف فاغنكنخت: 4%
- الديمقراطي الحر: 4%
يذكر أن ميرتس تولى منصب المستشار في 6 مايو بعد انتخابات مبكرة جرت في فبراير الماضي.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
حريق هائل في مصر .. تفاصيل
-
السودان.. ارتفاع حالات الإصابة بوباء الكوليرا إلى 5060 بينها 225 حالة وفاة
-
هل تسرق إسرائيل غاز مصر وتبيعه لها ؟ .. مسؤول مصري سابق يجيب
-
توغل إسرائيلي جديد في عدد من قرى ريف القنيطرة السورية
-
اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حول غزة
-
روسيا: احتلال غزة سيفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع
-
الجزائر .. يوم حزين في ولاية مستغانم
-
إسبانيا .. مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة