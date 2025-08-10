الأحد 2025-08-10 03:00 ص
 

غالبية الألمان غير راضين عن أداء ميرتس بعد 100 يوم من الحكم

غالبية الألمان غير راضين عن أداء ميرتس بعد 100 يوم من الحكم
غالبية الألمان غير راضين عن أداء ميرتس بعد 100 يوم من الحكم
 
الأحد، 10-08-2025 12:20 ص
الوكيل الإخباري-   كشف استطلاع لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" أن 60% من الألمان غير راضين عن أداء الحكومة الألمانية برئاسة المستشار فريدريش ميرتس بعد مضي 100 يوم على تشكيل الائتلاف الحاكم.اضافة اعلان


وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا" أن:

- 60% غير راضين عن أداء الحكومة
- 27% فقط أعربوا عن رضاهم
- 13% لم يحددوا موقفهم

وبخصوص أداء المستشار ميرتس شخصيا:
- 30% راضون عن أدائه
- 59% غير راضين

ويظهر الاستطلاع تراجعا في نسبة الرضا مقارنة باستطلاع سابق أجري في يونيو الماضي، حيث كانت نسبة الرضا 37% مقابل 44% غير راضين.

في المقارنة مع المستشار السابق أولاف شولتس:

- 26% يرون أداء ميرتس أفضل
- 41% لا يرون فرقا
- 27% يعتبرونه أسوأ

أما بالنسبة لتقييم الائتلاف الحالي مقارنة بائتلاف "إشارة المرور" السابق:
- 28% يرونه أفضل
- 24% يرونه أسوأ
- 38% لا يرون فرقا
توزيع نسب التأييد للأحزاب الألمانية حسب الاستطلاع:

- الاتحاد الديمقراطي/الاتحاد الاجتماعي : 27%
- "البديل من أجل ألمانيا": 25%
- الديمقراطي الاجتماعي: 15%
- حزب الخضر: 11%
- حزب اليسار: 9%
- تحالف فاغنكنخت: 4%
- الديمقراطي الحر: 4%

يذكر أن ميرتس تولى منصب المستشار في 6 مايو بعد انتخابات مبكرة جرت في فبراير الماضي.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

حريق هائل في مصر .. تفاصيل

عربي ودولي حريق هائل في مصر .. تفاصيل

الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وزخات محلية محتملة الأحد والاثنين

الطقس الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وزخات محلية محتملة الأحد والاثنين

غالبية الألمان غير راضين عن أداء ميرتس بعد 100 يوم من الحكم

عربي ودولي غالبية الألمان غير راضين عن أداء ميرتس بعد 100 يوم من الحكم

آلاف الإسرائيليين في الشوارع: "أعيدوا الأسرى قبل فوات الأوان"

فلسطين آلاف الإسرائيليين في الشوارع: "أعيدوا الأسرى قبل فوات الأوان"

تعبيرية

أخبار محلية 4460 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم

ارتفاع حالات الإصابة بوباء الكوليرا إلى 5060 بينها 225 حالة وفاة

عربي ودولي السودان.. ارتفاع حالات الإصابة بوباء الكوليرا إلى 5060 بينها 225 حالة وفاة

الأمن العام يوقف مطلق النار في عرس بالكرك ويواصل ملاحقة آخرين

أخبار محلية الأمن العام يوقف مطلق النار في عرس بالكرك ويواصل ملاحقة آخرين

تعبيرية

عربي ودولي هل تسرق إسرائيل غاز مصر وتبيعه لها ؟ .. مسؤول مصري سابق يجيب



 
 





الأكثر مشاهدة