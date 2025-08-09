4460 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم

11:54 م

الوكيل الإخباري- بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل اليوم السبت، 4460 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية. اضافة اعلان





وأعلنت الشركة امس الجمعة عن جاهزيتها للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة.





