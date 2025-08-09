الأحد 2025-08-10 12:01 ص
 

4460 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل اليوم

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 09-08-2025 11:54 م
الوكيل الإخباري-  بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل اليوم السبت، 4460 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.اضافة اعلان


وأعلنت الشركة امس الجمعة عن جاهزيتها للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة.
 
 
تعبيرية

