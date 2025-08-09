فتح بوابة شراء الأرقام المميزة (ترميز 1) غداً الساعة الخامسة مساءً

ونشرت الإدارة قوائم الأسعار الخاصة بكل فئة من الأرقام الجديدة، مؤكدة أنّ الطريقة الوحيدة للشراء ستتاح من خلال البوابة الإلكترونية https://eservices.dvld.gov.jo
وكان مجلس الوزراء قرّر تخصيص عوائد الأرقام المميزة، والتي تُباع في إدارة ترخيص السّواقين والمركبات؛ لدعم صندوق الطالب الجامعي.
