الأحد 2025-08-10 12:01 ص
 

فتح بوابة شراء الأرقام المميزة (ترميز 1) غداً الساعة الخامسة مساءً

إدارة ترخيص السّواقين والمركبات
السبت، 09-08-2025 10:49 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة ترخيص السّواقين والمركبات عن فتح بوابة شراء الأرقام المميزة ترميز (1) من الأرقام غير الخاضعة للبيع بالمزاد، غداً عند الساعة الخامسة مساءً.اضافة اعلان


ونشرت الإدارة قوائم الأسعار الخاصة بكل فئة من الأرقام الجديدة، مؤكدة أنّ الطريقة الوحيدة للشراء ستتاح من خلال البوابة الإلكترونية https://eservices.dvld.gov.jo

وكان مجلس الوزراء قرّر تخصيص عوائد الأرقام المميزة، والتي تُباع في إدارة ترخيص السّواقين والمركبات؛ لدعم صندوق الطالب الجامعي.
 
 
