الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وزخات محلية محتملة الأحد والاثنين

12:43 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/741564 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تستمر المملكة تحت تأثير الموجة الحارة خلال الأيام الأربعة المقبلة، حيث يكون الطقس حارًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وشديد الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية. اضافة اعلان





ويُتوقع هطول زخات محلية متقطعة من المطر لفترة قصيرة في جنوب وشرق المملكة يومي الأحد والاثنين، قد يصحبها الرعد أحيانًا، فيما تبقى الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.



درجات الحرارة العظمى في عمّان خلال هذه الفترة تتراوح ما بين 40 و43 درجة مئوية، مع بقاء الأجواء حارة نسبيًا ليلًا.



تحذيرات الأرصاد:



عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة وقت الذروة.



خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، وانعدامها أحيانًا على الطرق الخارجية.



نصائح وإرشادات:



عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.



عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.



الإكثار من شرب السوائل خاصة المياه.



عدم ترك مخلفات النيران وأعقاب السجائر في المناطق الحرجية.