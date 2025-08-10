حريق هائل في مصر .. تفاصيل

وشب الحريق في محل عصائر وامتد إلى محلات مجاورة، بما في ذلك مطعم "كشري الخديوي" ومحل "الحسيني للعصائر"، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة وإصابة أربعة أشخاص بحروق واختناق، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج.
وتلقت مديرية أمن القليوبية بلاغا باندلاع الحريق، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية 10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.
وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، توقف حركة قطارات الخط الثاني بمحطة شبرا الخيمة فقط في الاتجاهين بعد حدوث حريق هائل بأحد المحلات التجارية خارج سور المترو في محطة شبرا الخيمة، مما أدى إلى تصاعد الأدخنة بشكل كثيف وحجب الرؤية عن السائقين.
وأدى تصاعد الدخان الكثيف إلى توقف حركة القطارات بالمحطة وإخلاء المحطة من الركاب حفاظا على سلامة المواطنين المصريين وللاطمئنان عليهم وعلى حركة مسير القطارات.
واستمر الحريق لساعات قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه، تلاها أعمال التبريد لمنع تجدد النيران.
وأفاد شهود عيان أن الحريق بدأ نتيجة ماس كهربائي في أحد المحال، لكن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق لتحديد الأسباب الدقيقة، في حين أشار مصدر أمني إلى أن الشارع الضيق في منطقة المؤسسة أعاق عملية دخول سيارات الإطفاء، مما زاد من تحديات السيطرة على الحريق.
وتعد شبرا الخيمة واحدة من أكثر المناطق ازدحاما بمحافظة القليوبية، حيث تضم أسواقا تجارية ومحلات صغيرة تعتمد على الكهرباء بشكل مكثف، مما يزيد من مخاطر الحرائق الناتجة عن الأعطال الكهربائية.
روسيا اليوم
