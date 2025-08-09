الأمن العام يوقف مطلق النار في عرس بالكرك ويواصل ملاحقة آخرين

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات تم تحديد مطلق النار وأُلقي القبض عليه اليوم، فيما ضُبط السلاح الناري المُستخدم في الحادثة وبوشرت التحقيقات معه تمهيدًا لإحالته إلى القضاء، بينما البحث ما زال جاريًا عن آخرين قاموا بحمل السلاح وإطلاق النار في الحفل ذاته.
