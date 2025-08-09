الأحد 2025-08-10 12:00 ص
 

الأمن العام يوقف مطلق النار في عرس بالكرك ويواصل ملاحقة آخرين

السبت، 09-08-2025 11:21 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغًا ورد أمس لمديرية شرطة محافظة الكرك بتعرّض ستة أشخاص للإصابة بأعيرة نارية أثناء وجودهم في أحد الأعراس نتيجة قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيارات نارية من سلاح أوتوماتيكي في الحفل، حيث أُسعفوا إلى المستشفى لتلقي العلاج وبوشرت التحقيقات.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات تم تحديد مطلق النار وأُلقي القبض عليه اليوم، فيما ضُبط السلاح الناري المُستخدم في الحادثة وبوشرت التحقيقات معه تمهيدًا لإحالته إلى القضاء، بينما البحث ما زال جاريًا عن آخرين قاموا بحمل السلاح وإطلاق النار في الحفل ذاته.
 
 
