العيسوي: التحديث الشامل خيار وطني يعزز ثقة الأردنيين بمستقبلهم

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود مشروع التحديث الوطني الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، باعتباره خياراً لا رجعة عنه، يهدف إلى تعزيز ثقة الأردنيين بمستقبلهم، وتوسيع مشاركتهم في صناعة القرار، وتحقيق أثر ملموس في حياة الأردنيين من خلال خلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار.

اضافة اعلان



وأضاف العيسوي أن هذا المشروع الإصلاحي يستند إلى رؤية ملكية تستشرف المستقبل، وتضع الإنسان الأردني في صميم أولوياتها باعتباره رأس المال الحقيقي للوطن، مبيناً أن التحديث الاقتصادي يمثل مسؤولية وطنية لتحسين مستويات المعيشة، فيما يقوم التحديث السياسي على ترسيخ الحياة الحزبية والبرلمانية.



وأشار إلى أن الأردن يتمتع بنموذج راسخ في الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي، مستنداً إلى وعي أبنائه وتضحيات نشامى القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، الذين يشكلون الدرع الحصين للوطن، والضامن لاستقراره ومناعته في وجه مختلف التحديات.



كما أشاد العيسوي بجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في تمكين المرأة ودعم التعليم والأسرة، وبالدور الحيوي لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في إشراك الشباب وتحفيز طاقاتهم، ولا سيما عبر مبادراته المتصلة بخدمة العلم وتنمية روح المشاركة الوطنية لديهم.

من جهتهم أعرب المتحدثون عن تقديرهم واعتزازهم بالجهود الملكية المتواصلة في خدمة الوطن والمواطن، مؤكدين التزامهم بالعهد والولاء للقيادة الهاشمية، واستعدادهم الدائم للبذل والعطاء دفاعاً عن الأردن وعرشه الهاشمي.



وقالوا إن القيادة الهاشمية كانت وما تزال صمام الأمان وضمانة الإنجاز والثبات للدولة الأردنية، مؤكدين أن مسيرة الهاشميين جسدت قيم التضحية والإيثار، ورسخت نهج البناء والعطاء.