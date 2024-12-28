 
السبت 2024-12-28 08:08 م
 

العيسوي: الحضور الإنساني الأردني نقطة مضيئة في قلب المنطقة ورسالة أمل لشعوبها والعالم

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من (700) شاب وشابة من "فرسان التغيير"
رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من (700) شاب وشابة من "فرسان التغيير"
السبت، 28-12-2024 06:20 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن المساند والداعم للأشقاء العرب، والمدافع عن قضاياهم، لا يقتصر حضوره، على الصعيد السياسي والدبلوماسي فقط، إنما يمتد إلى أعماق القيم الإنسانية، التي تشكل أحد الثوابت الأردنية.

 وأضاف العيسوي إن الحضور الأردني الإنساني المتميز، يعكس التزام الأردن، وإيمان جلالة الملك عبدالله الثاني العميق بالقيم الإنسانية.

 وبين العيسوي أن الأردن برز في المشهد الدولي والعالمي، كداعم رئيسي للسلام والاستقرار في المنطقة، ونقطة مضيئة في قلب المنطقة، ورسالة أمل لشعوب المنطقة والعالم، تعكس روحية التضامن والمشاركة، في بناء عالم أفضل وأكثر عدلاً وسلاماً.

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من جهتهم ثمن المتحدثون مواقف جلالة الملك البطولية والمشرفة لمساندة الأشقاء العرب والدفاع عن قضاياهم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي طالما كانت محط اهتمام ملوك الهاشميين.

وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك والتفافهم حوله، بكل فخر واعتزاز، لإيمان جميع الأردنيين، بأن مواقف جلالته، ستظل مصدر إلهام للجميع في الدفاع عن العدالة والسلام في المنطقة.

 

 
gnews

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