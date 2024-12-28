العيسوي: الحضور الإنساني الأردني نقطة مضيئة في قلب المنطقة ورسالة أمل لشعوبها والعالم

وأضاف العيسوي إن الحضور الأردني الإنساني المتميز، يعكس التزام الأردن، وإيمان جلالة الملك عبدالله الثاني العميق بالقيم الإنسانية.
وبين العيسوي أن الأردن برز في المشهد الدولي والعالمي، كداعم رئيسي للسلام والاستقرار في المنطقة، ونقطة مضيئة في قلب المنطقة، ورسالة أمل لشعوب المنطقة والعالم، تعكس روحية التضامن والمشاركة، في بناء عالم أفضل وأكثر عدلاً وسلاماً.
وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك والتفافهم حوله، بكل فخر واعتزاز، لإيمان جميع الأردنيين، بأن مواقف جلالته، ستظل مصدر إلهام للجميع في الدفاع عن العدالة والسلام في المنطقة.
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