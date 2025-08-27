العيسوي: الملك وأبناء شعبه ونشامى الجيش والأمن والمتقاعدون العسكريون ركيزة صمود الوطن

ورحّب العيسوي في مستهل اللقاء بوفد المتقاعدين العسكريين، ناقلًا إليهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، واعتزازه الكبير برفاق السلاح الذين شكّلوا عبر مسيرتهم العسكرية نماذج مضيئة في التضحية والوفاء..
وشدد العيسوي على أن جلالة الملك يرى في المتقاعدين العسكريين بيوت خبرة وطنية وركائز راسخة في تعزيز الوعي وترسيخ قيم الانتماء والولاء، فهم الشاهد الحي على تاريخ البطولة الأردنية، وحلقة الوصل التي تربط ماضياً مجيداً بحاضر مشرق ومستقبل واعد.
وأشار العيسوي إلى أن الأردن يقف اليوم أمام مرحلة إقليمية دقيقة تتشابك فيها الأزمات وتتقاطع المصالح، مما يضاعف من أهمية دور المتقاعدين العسكريين باعتبارهم صوت الحكمة، وراية الوحدة، والعين الساهرة على أمن الوطن وتماسك جبهته الداخلية، مؤكداً أنهم كانوا وما زالوا صمام أمان للأردن وحصناً منيعاً أمام كل محاولات الاستهداف.
وقال المتحدثون "نحن معشر المتقاعدين العسكريين، بيت الولاء ومستودع الانتماء، رفاق السلاح، أهل سمع وطاعة، نحمل في أعناقنا أمانة البيعة، نحن سدنة الجيش وحرس النظام، نقف سداً منيعاً ودرعاً صلباً رديفاً للجيش وسنداً للأجهزة الأمنية، نمثل قبائل وعشائر ندين بالولاء المطلق للعرش الهاشمي، ونعتنق عقيدة وطنية راسخة: الملك – الوطن – العلم".
وأكدوا أن "الأردن قوي بقيادته الهاشمية، وملتزم بنهجه الثابت الذي جعل منه ركيزة استقرار في المنطقة، وصوتاً حراً في الدفاع عن قضايا الأمة في جميع المحافل الإقليمية والدولية".
