العيسوي: الوصاية الهاشمية مبدأ راسخ لا حياد عنه

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفداً من النقابة العامة لأصحاب المهن الميكانيكية.



واستعرض العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، الساعية للتحديث والتطوير في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين وتوليد فرص عمل للشباب.



وأكد العيسوي أن رؤية جلالة الملك تقوم على الاستثمار في طاقات الأردنيين باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن.

