العيسوي: تمكين المرأة والشباب نهج ملكي راسخ ومكوّن أساسي في مسارات التحديث

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من مبادرة "نشميات العقبة"
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من مبادرة "نشميات العقبة"
 
السبت، 04-10-2025 05:01 م

الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي المرأة الأردنية اهتمامًا كبيرًا ويعتبرها شريكًا أصيلًا في مسيرة التنمية وصنع المستقبل.
 
وقال العيسوي إن جلالة الملك يؤمن أن الإنسان الأردني، رجلًا كان أو امرأة، هو الثروة الحقيقية للوطن، لافتًا إلى أن رؤية جلالته للتحديث الشامل تمضي بثبات في مساراتها السياسية والاقتصادية والإدارية، بهدف توسيع المشاركة الشعبية، وتمكين المرأة والشباب، وتحسين نوعية الحياة لجميع الأردنيين.

 جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، وفدًا من مبادرة نشميات العقبة، حيث أشار إلى أن المبادرات النسائية تشكل نموذجًا وطنيًا في العطاء والمسؤولية والعمل التطوعي.

 وخلال اللقاء، أكدت المتحدثات وقوفهن صفًا واحدًا خلف جلالة الملك، واستعدادهن الدائم لأن يكنّ عند حسن ظن القائد، وماضيات في دعم مسيرة الوطن والمشاركة في بناء مستقبله.

وعبرن عن فخرهن بالمواقف الهاشمية النبيلة وجهود جلالة الملك في التحديث والتطوير، وبنهجه الثابت الذي يضع مصلحة الأردن والأردنيين أولًا، مثمّنات دعم جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لتمكين المرأة والشباب والشابات، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة والاقتصادية والاجتماعية.

 
 
