العيسوي: تمكين المرأة والشباب نهج ملكي راسخ ومكوّن أساسي في مسارات التحديث

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يولي المرأة الأردنية اهتمامًا كبيرًا ويعتبرها شريكًا أصيلًا في مسيرة التنمية وصنع المستقبل.



وقال العيسوي إن جلالة الملك يؤمن أن الإنسان الأردني، رجلًا كان أو امرأة، هو الثروة الحقيقية للوطن، لافتًا إلى أن رؤية جلالته للتحديث الشامل تمضي بثبات في مساراتها السياسية والاقتصادية والإدارية، بهدف توسيع المشاركة الشعبية، وتمكين المرأة والشباب، وتحسين نوعية الحياة لجميع الأردنيين.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، وفدًا من مبادرة نشميات العقبة، حيث أشار إلى أن المبادرات النسائية تشكل نموذجًا وطنيًا في العطاء والمسؤولية والعمل التطوعي.

