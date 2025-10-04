العيسوي: تمكين المرأة والشباب نهج ملكي راسخ ومكوّن أساسي في مسارات التحديث

وقال العيسوي إن جلالة الملك يؤمن أن الإنسان الأردني، رجلًا كان أو امرأة، هو الثروة الحقيقية للوطن، لافتًا إلى أن رؤية جلالته للتحديث الشامل تمضي بثبات في مساراتها السياسية والاقتصادية والإدارية، بهدف توسيع المشاركة الشعبية، وتمكين المرأة والشباب، وتحسين نوعية الحياة لجميع الأردنيين.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، وفدًا من مبادرة نشميات العقبة، حيث أشار إلى أن المبادرات النسائية تشكل نموذجًا وطنيًا في العطاء والمسؤولية والعمل التطوعي.
وعبرن عن فخرهن بالمواقف الهاشمية النبيلة وجهود جلالة الملك في التحديث والتطوير، وبنهجه الثابت الذي يضع مصلحة الأردن والأردنيين أولًا، مثمّنات دعم جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لتمكين المرأة والشباب والشابات، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة والاقتصادية والاجتماعية.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها
-
مجلس نقابة الصحفيين يعلن نتائج المنح الدراسية
-
"عُمان عبر العصور".. ندوة ضمن معرض عمان الدولي للكتاب
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي حداد والطراونة
-
المستقلة للانتخاب تشارك كمراقب دولي على الانتخابات البلدية في جورجيا
-
بدء التدريس في الجامعات الأحد للفصل الدراسي الأول
-
إدارة السير: كثافة مرورية متوقعة مع عودة دوام طلبة الجامعات
-
بلدية الجفر تبدأ إزالة حظائر الأغنام داخل الأحياء السكنية